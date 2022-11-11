В Новороссийске предлагают построить тоннель, чтобы избавиться от пробок

В центре Новороссийска появится тоннельная дорога и кольцевая развязка

Архитектурное бюро «1838» разработало для Новороссийска проект перепланировки части центрального района. Там предлагают сделать пешеходный мост, тоннельную дорогу и кольцевую развязку.

Разработчики проекта считают, что это поможет уменьшить количество пробок. При этом существующую схему движения обещают сохранить без изменений, пишет «Наша газета».

Транспортное кольцо в городе появится на пересечении улиц Набережной, Адмирала Серебрякова и Исаева. Пешеходный мост сделают через улицу Цедрика, объединив территорию стадиона со сквером Рыбнева. Это позволит создать непрерывный пешеходный маршрут от улицы Кутузовской через набережную им. Адмирала Серебрякова до косы Алексино.

Перекресток улиц Цедрика и Лейтенанта Шмидта хотят сделать двухуровневым. Также на улице Лейтенанта Шмидта построят путепровод тоннельного типа под улицей Цедрика.

Сообщается, что компания занималась проектированием парка им. Фрунзе и Южных прудов. Сроки проекта перепланировки центра города и стоимость работ не уточняются.

Как писали Юга.ру, что в Новороссийске хотят построить скоростную автомагистраль, чтобы развести потоки автомобилей туристов и грузовой транспорт. Стоимость проекта предварительно оценивают в 92,6 млрд рублей.

Также новая автомобильная развязка появится в районе перевала Волчьи ворота. Ее будут строить на 16 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Она станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.