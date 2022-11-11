11 и 12 ноября в России пройдёт акция «Зелёный день» со спецпредложениями от компаний экосистемы Сбера

9 ноября на пресс-конференции с участием журналистов юга России и Северного Кавказа первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал о скидках, спецпредложениях и повышенном кэшбэке в честь 181-го дня рождения банка.

Скидки на квартиры и ипотеку

11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране. Если в эти дни заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант с максимальной скидкой. Другой способ получить скидку по ставке — на сайте Домклик в разделе «Купить» — «Новостройки» выбрать квартиру со специальным значком «Зелёный день». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.

Уникальная процентная ставка на первый месяц кредитования

Рекордно низкие 4% годовых. Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс до 30 млн рублей. Дополнительно — кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые возьмут такой кредит в «Зелёный день». Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

Повышенная ставка по линейке СберВкладов

Это самые выгодные депозитные продукты банка с возможностью пополнения. Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5% годовых. Открыть вклады по самой высокой ставке можно с 10 ноября. Минимальная сумма открытия вклада — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн. В последнем случае ставка может быть выше.

Промовклад в юанях для всех клиентов

Сбер продолжает совершенствовать свои депозитные продукты в китайских юанях. С 10 ноября Сбер представил новый депозитный продукт для всех клиентов — вклад в юанях. Промовклад в юанях можно открыть на 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная — не ограничена. Оформить вклад можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Предложение действует с 10 ноября 2022 года по 17 января 2023 года включительно.



Также с 10 ноября увеличен максимальный срок вклада «Новые возможности», который позволяет выгодно конвертировать доллары в юани или рубли. Вклад «Новые возможности» банк представил 24 октября, а сейчас увеличил его сроки. Если раньше вклад можно было открыть только на 3, 6 или 12 месяцев, то теперь — ещё и на 2 и 3 года. Чтобы оформить такой депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше $5000 на конец дня 13 октября. Ставка в рублях зависит от суммы и срока — от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая — 0,2% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей или 7 тыс. юаней, максимальная — не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически — по курсу на дату открытия вклада. Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн либо в отделении банка до 15 марта 2023 года.

До 12 ноября можно приобрести сразу 5 умных устройств со скидкой. Это ТВ-приставка SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, умная медиаколонка SberBox Time и телевизоры Sber с российской операционной системой «Салют ТВ».

Лариса Безделева заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Развитие digital-культуры и рост доли пользования онлайн-сервисами — один из приоритетов нашей работы на юге России и в СКФО, а также общей ESG-стратегии Сбера. Уверена, предложения «Зелёного дня» станут для наших клиентовещё однимприятным поводом сэкономить время и деньги в онлайне», — заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.