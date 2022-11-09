Под Новороссийском хотят установить танк Т-34. Но нужную модель не могут найти

В декабре в Новороссийске начнут строить крупную развязку. Рядом с ней планируют установить танк, которого пока нет

В Новороссийске в районе перевала Волчьи ворота хотят установить танк Т-34. Он стоял там до 2020 года, но затем его убрали из-за строительства многоуровневой транспортной развязки.

Депутат Александр Карпенко просит командование Новороссийской военной морской базы найти модель танка Т-34-76 образца 1942 года. Его хотят установить на участке между основной дорогой и разворотной петлей.

«В сентябре 1942 года в районе поселка Верхнебаканский на подходе к городу Новороссийску на рубеже Верхнебаканский — Волчьи ворота вели тяжелые бои с превосходящими силами противника курсанты 103 курсантской бригады и танкисты 126-го танкового батальона. Местные жители неоднократно обращались с просьбой увековечить память», — написано в обращении депутата.

Ранее Юга.ру писали, что на 16 км трассы А-290 Новороссийск — Керчь до конца 2022 года начнут строить разноуровневую транспортную развязку. Она станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.