Ремонт дороги Джубга — Сочи планируют закончить до декабря 2022 года

До конца ноября с трассы А-147 обещают убрать все реверсы

Ремонт трассы Джубга — Сочи начался в середине сентября. Сразу на нескольких участках ввели реверсивное движение. Уже через неделю работы приостановили из-за большого трафика и пробок. К ремонту вернулись в начале октября.

Как обещают федеральные дорожники до конца этой недели закончат ремонтные работы и укладку асфальта на 160-м километре трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией. Затем начнут работы на другой стороне дороги. Реверсивную схему движения изменят. На этом участке запланирована только замена асфальта. Работы не должны занять много времени.

Дорожники планируют завершить ремонт участка до конца ноября. После чего движение автомобилей запустят в штатном режиме. Реверсивные светофоры уберут.

Также идет ремонт на отрезке с 143-го по 158-й км трассы А-147. Здесь планируют заменить 5 км водоотводных лотков и труб, отремонтировать подпорные стены, восстановить бортовой камень и привести в порядок само покрытие дороги. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

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