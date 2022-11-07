В Краснодарском крае только четверть семей могут позволить себе арендовать «двушку»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com
    © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com

Эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, сколько семей в России могут позволить себе арендовать квартиру

Речь идёт о типовой «двушке» для семьи из четырех человек — двух взрослых и двух детей. Краснодарский край занял в списке доступности аж 71 место — только 26,9% семей могут позволить себе арендовать такую квартиру. При этом ежемесячный доход семьи должен составлять не менее 85,7 тыс. рублей.

Республика Адыгея заняла 52 место — 34,2% семей и 68,1 тыс. рублей. Ставропольский край на 55 позиции — 33,1% и 70,5 тыс. рублей. Ростовская область стала 57 в списке — 32,9% и 75,4 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, жителям Краснодара для полного счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц. Самые высокие запросы у москвичей — 250 тыс. рублей, жителям Ростова-на-Дону необходимо 205 тыс. рублей.

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В Краснодарском крае только четверть семей могут позволить себе арендовать «двушку»
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