В Краснодаре начали консервировать фонтаны

4 ноября в 23:05 их отключили и запустят уже весной. Как рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, специалисты приступают к работам по консервации фонтанов на зиму. Сначала сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, затем продувают трубопроводы, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки.

В Краснодаре сезон фонтанов длится около шести месяцев. В 2022 году они работали ежедневно с 29 апреля — с 10:00 до 22:00 по будням и до 23:00 по выходным. Всего в краевой столице функционируют 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов, расположенных в парках, на площадях и в крупных микрорайонах, а также на территории жилых комплексов.