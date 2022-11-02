В Краснодаре обманутым дольщикам четырех долгостроев выплатили компенсации

По данным прокуратуры Прикубанского округа, денежные компенсации от Фонда развития территорий в Краснодаре получили 353 человека. Обманутые дольщики вложили средства в строительство двух многоэтажных домов компании «Проспектстрой» по ул. им. Сорока А.М. и ул. Шевцова. Еще два объекта возводил застройщик «Вектор» на ул. Почтовое отделение № 87.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении восьми человек, имеющих отношение к компании «Проспектстрой». Одного из фигурантов объявили в федеральный розыск.

На данный момент на территории Краснодарского края 192 многоквартирных дома внесены в реестр проблемных объектов, такие данные приводит Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Краснодарского края. 64 объекта, по данным фонда, не имеют инвестиционной привлекательности.

За 2021 год в Краснодарском крае достроили 88 проблемных объектов. В мае 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «проблему обманутых дольщиков нужно закрыть до 2023 года». Также он добавил, что в крае есть восемь домов, которые не могут претендовать на помощь Фонда развития территорий.

Ранее Юга.ру рассказывали, кому из дольщиков положены выплаты из краевого бюджета. Компенсация рассчитана только на тех, чьи дома не могут быть достроены и не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития территорий.