Из Сочи в Стамбул начали летать самолеты «ИрАэро»

Краснодарский край

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  • © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com
    © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com

Со 2 ноября три раза в неделю из Сочи в Стамбул будут летать Суперджеты

Авиакомпания «ИрАэро» со 2 ноября начала выполнять рейсы из Сочи в Стамбул.  Самолеты российского производства Sukhoi Superjet будут летать три раза в неделю.

По средам и субботам самолеты будут вылетать из Сочи в 3:30 и прилетать в Стамбул в 5:30. По четвергам вылет из города-курорта запланирован на 5:10, а прилет в Турцию на 7:10, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Стоимость билетов начинается от 19 тыс. рублей.

Отмечается, что «ИрАэро» стал третьим перевозчиком на маршруте Сочи — Стамбул. Рейсы туда выполняют еще авиакомпании «Россия» и «Азимут».

Как писали Юга.ру, авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины.

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