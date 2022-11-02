Из Сочи в Стамбул начали летать самолеты «ИрАэро»

Со 2 ноября три раза в неделю из Сочи в Стамбул будут летать Суперджеты

Авиакомпания «ИрАэро» со 2 ноября начала выполнять рейсы из Сочи в Стамбул. Самолеты российского производства Sukhoi Superjet будут летать три раза в неделю.

По средам и субботам самолеты будут вылетать из Сочи в 3:30 и прилетать в Стамбул в 5:30. По четвергам вылет из города-курорта запланирован на 5:10, а прилет в Турцию на 7:10, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. Стоимость билетов начинается от 19 тыс. рублей.

Отмечается, что «ИрАэро» стал третьим перевозчиком на маршруте Сочи — Стамбул. Рейсы туда выполняют еще авиакомпании «Россия» и «Азимут».

Как писали Юга.ру, авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Сочи и Ростов до конца года. Такое решение приняли из-за закрытия воздушного пространства Украины.