«Ростелеком», Сбербанк и Пенсионный фонд провели бесплатный курс компьютерной грамотности «Азбука интернета»

Провайдер организовал тематические семинары и предоставил одноименные бумажные учебники всем участникам. Основные занятия вели специалисты Сбербанка на базе компьютерного класса организатора курса — отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Ставропольскому краю. На первом этапе семинара слушатели изучали устройство компьютера, работали с файлами и папками, создавали электронную почту. Далее организаторы перешли к финансовой грамотности, навыкам работы с порталами органов власти, госуслуг и ПФР. В завершении организаторы подробно рассказали о полезных онлайн-сервисах и правилах безопасной работы в интернете. Всего азы цифровой грамотности освоили 50 пенсионеров. «Обучение людей серебряного возраста имеет свою специфику, поэтому мы стремились не к количеству, а к качеству учебного процесса. Для наших «студентов» мы организовали торжественное открытие курса, где они смогли познакомиться друг с другом, освоиться, побороть неуверенность. Разработали гибкий график занятий со спокойным темпом подачи материала, предусмотрели время, когда можно отдохнуть, задать уточняющие вопросы или дополнительно попрактиковаться. Благодаря такому подходу обучающиеся начали делать успехи буквально с первых дней курса», — рассказала управляющий отделением ПФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

«Ростелеком» выступил партнером курса в двенадцатый раз и подготовил занятия по навыкам работы с онлайн-сервисами. На примере регистрации и настройки личного кабинета компании участники курса научились управлять платежами, настраивать тарифы, добавлять новые и отключать невостребованные услуги, получать онлайн-консультации, в том числе — через чат-боты и соцсети. «Люди старшего поколения часто испытывают социальный и психологический дискомфорт, когда вынуждены пользоваться современными технологиями. А между тем с ними жизнь становится удобнее и разнообразнее. Заказать на дом продукты или лекарства, вызвать такси, оплатить услуги ЖКХ — в онлайн все это можно сделать за несколько минут. В сети пожилые люди также найдут множество вариантов досуга от общения с единомышленниками до продвижения своего хобби. Цифровые навыки помогут им продлить активное долголетие», — отметила директор по работе с массовым сегментом ставропольского филиала «Ростелекома» Полина Чумакова.

Для вовлечения в цифровую среду участники «Азбуки интернета» подробно познакомились с возможностями цифровых технологий. На примере телекоммуникационных устройств, представленных в продуктовой линейке провайдера, пенсионеры узнали, чем отличается проводной интернет от Wi-Fi, почему у интерактивного телевидения не бывает помех и любимые передачи можно смотреть на любом цифровом устройстве, как интеллектуальные помощники делают обычную жизнь более комфортной и безопасной. «Если о компьютере я знала давно, то об умном доме и голосовом управлении услышала впервые. Раньше такое назвала бы фантастикой: стиральная машина запускается сама, чайник сам кипятит воду. Уехала с дачи, а в телефоне ты видишь все, что происходит на участке. Очень интересные и полезные курсы», — рассказала участница курса «Азбука интернета» Вера Семенова.

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