Адыгея не планирует закрывать границу в связи со введением в ЮФО режима повышенной готовности

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел первое заседание оперативного штаба республики, созданного после введения в регионах ЮФО режима повышенной готовности

Как писали Юга.ру, с 20 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Соответствующий указ президент РФ подписал на заседании Совета безопасности. В Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования и особый режим. Что это значит, Юга.ру рассказывали здесь. В остальных субъектах ЮФО и ЦФО ввели режим повышенной готовности.

«Согласно Указу Президента РФ, главы субъектов получили дополнительные полномочия для принятия решений по проведению отдельных мероприятий по гражданской и территориальной обороне, по защите населения от ЧС природного и техногенного характера, по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ. Также это касается решений об усилении охраны общественного порядка, введении особого порядка работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, других мероприятий», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают автоматическое введение в действие этих мер. Сроки, особенности и перечень необходимых мероприятий будет рассматривать и в дальнейшем осуществлять оперштаб с учетом текущей ситуации и возникающих на территории республики рисков. На заседании отметили, что в настоящее время оперативная обстановка в республике стабильная и решение о закрытии границы субъекта не принималось. Для обеспечения правопорядка личный состав полиции переведен на усиленный вариант несения служб.

По словам заместителя министра внутренних дел по республике Адыгея Андрей Остапенко, с целью предупреждения противоправных действий экстремистского и другого характера в республике: организовали взаимодействие с правоохранительными органами, органами власти и управления, определены ответственные лица;

для предотвращения возможных угроз продолжают мониторинг СМИ и интернет-ресурсов;

увеличили число нарядов полиции, приближенных к объектам жизнедеятельности республики;

проводят выборочные проверки транспорта;

усилили меры пропускного режима;

на вокзале и привокзальной площади обеспечили охрану, проверку лиц, прибывающих междугородными автобусами.

«Все наши действия должны быть согласованными, нельзя допускать перегибов. Важно быть бдительными, но при этом внимательными и чуткими к людям. Работа по обеспечению безопасности не должна нарушать жизнедеятельность региона, а также вызывать лишние эмоциональные всплески и панику у жителей. Для этого в настоящий момент нет никаких оснований», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также на заседании обсудили безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как доложил министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен, на предприятиях ТЭК проводят досмотр, усилили пропускной режим и готовность всех средств гражданской обороны, проверили системы оповещения и видеонаблюдения. В торговых объектах провели инструктажи, обследовали эвакуационные выходы, проверили работу тревожных кнопок и систем видеонаблюдения.

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков рассказал, что в организациях здравоохранения провели дополнительные инструктажи, актуализировали схемы эвакуации персонала и пациентов, усилили пропускной контроль, проверили системы оповещения, видеонаблюдения, противопожарной защиты.

В образовательных организациях также провели дополнительные проверки и усилили меры безопасности.

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Руководитель минстроя Адыгеи Валерий Картамышев доложил, что все субъекты транспортной инфраструктуры в республике проверили на предмет соответствия паспортам транспортной безопасности. Отдельные мероприятия проводят по охране мостовых сооружений.

Также в Адыгее усилили охрану водозабора и водовода. МУП «Водоканал» перешло на особый режим работы. Здесь создали резервный запас воды, проводят все необходимые мероприятия для готовности к проведению оперативных аварийно-восстановительных работ.

Глава Адыгеи поручил наладить взаимодействие с РЖД по обеспечению безопасности на железнодорожном вокзале, а также проверить уровень охраны объектов жизнедеятельности не только в городской, но и в сельской местности. Главам муниципалитетов поручено актуализировать списки укрытий, проверить обеспеченность средствами защиты населения.