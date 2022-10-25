Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Город Зеро» 1988 года

В кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в Краснодаре 27 октября состоится спецпоказ фильма Карена Шахназарова «Город Зеро» 1988 года

Зрители увидят ленту, прошедшую полную цифровую реставрацию изображения и звука. Также организаторы покажут эксклюзивные материалы об истории её создания.

«Город Зеро» — первая отечественная комедия абсурда. Инженер машиностроительного завода Алексей Варакин отправляется из Москвы в командировку в провинцию. Неожиданно он попадает в фантастический город, в котором на каждом шагу происходят различные странности.

Роли в фильме исполнили Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Евгений Евстигнеев и Армен Джигарханян.

Начало показа в 19:00. Возрастное ограничение 16+. Билеты в продаже. После просмотра фильма зрители смогут обсудить его с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым.

«Всем предлагаю посмотреть отреставрированную версию фильма «Город Зеро». Это перестроечное кино, комедия абсурда и работа, которая предчувствовала развал СССР. Его точно стоит увидеть на большом экране, будет очень интересно», — приглашает Алексей Двоеглазов.