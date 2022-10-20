РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов почти на 29 млрд рублей в 2022 году

За 9 месяцев 2022 года 2022 года банк РНКБ подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов общей площадью около 480 тыс. кв. метров на сумму 28,8 млрд рублей

В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 5 проектов общей площадью более 148 тыс. кв. метров на сумму 12 млрд рублей.

С 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 67 сделок по проектам общей площадью более 1,5 млн кв. метров на общую сумму более 75 млрд рублей.

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«Основная часть этих проектов реализуется на территории Крыма и города федерального значения Севастополь, что само по себе является большим вкладом в экономику регионов, обеспечивает развитие новой современной инфраструктуры и создание новых рабочих мест», — говорит вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% по льготной госпрограмме «IT-ипотека», от 5% — по «Семейной ипотеке» и от 6% — по программе «Господдержка 2020».



Около трети всех ипотечных кредитов РНКБ с начала 2022 года выдал в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8%.