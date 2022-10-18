В горах Сочи пройдут Кубок и Чемпионат России по горному бегу

21 и 23 октября на курорте «Роза Хутор» состоятся соревнования по горному бегу

Национальные соревнования по горному бегу проводят в 19 регионах страны. Согласно календарному плану Минспорта РФ, сезон обычно открывают в апреле в Ставропольском крае и закрывают в октябре в Сочи. Итоги состязаний как раз и подведут в ходе предстоящих забегов на курорте «Роза Хутор».

21 октября пройдут соревнования Кубка России по горному бегу вверх, а 23 октября — Чемпионат страны по горному бегу на длинной дистанции. Организатор соревнований — Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Состязания по этому виду спорта появились еще в XI веке в горной Шотландии, а современное обличие — правила, нормативы, категории — они стали обретать с конца XIX века. Однако, ещё почти век многие гонки были закрыты для участия в них бегунов-любителей. Лишь в 1992 году всем соревнованиям по горному бегу присвоили статус открытых. Основное отличие горного бега от других видов, например, от трейл-кроссов или трекинга в горах, состоит в том, что это забеги на скорость до финиша по заранее известной и четко обозначенной трассе. Это единственная цель всех участников горного бега. Трасса проложена так, чтобы исключить любую опасность, при этом бегунам не требуется никакого специального оборудования (палок, веревок, карт). Спортсмены сражаются друг с другом в скорости преодоления одной и той же трассы.

На Кубке России по горному бегу вверх протяженность дистанций составит 1163, 3027, 4177 и 6150 метров. Они пройдут по горнолыжным трассам к вершине Роза Пик с финишем на разной высоте. Лучших спортсменов определят в детской, юниорской, основной, старшей и ветеранской возрастных категориях. Соревнования стартуют в 11.00 в Горной Олимпийской деревне, а в 14.30 здесь же состоится награждение победителей.

23 октября на «Роза Хутор» пройдут мужские и женские старты Чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию. Спортсменам предстоит преодолеть 23 165 метров с набором и сбросом высоты в 1811 метров. Дистанция проложена по маршруту из Горной Олимпийской деревни (ГОД) на Роза Пик — спуск по южному склону к нижней станции канатной дороги «Вероника» — обратный путь через Роза Пик в ГОД. Начало соревнований в 11.00, финиш — в 13.00, награждение победителей — в 14.00 в Горной Олимпийской деревне.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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«Мы рады, что в горах Сочи вновь проходят спортивные состязания национального уровня. Мы желаем победы всем участникам предстоящих стартов и гордимся, что наша славная олимпийская история продолжается и курорт по-прежнему принимает крупные спортивные мероприятия», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».