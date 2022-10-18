Раненные участники СВО и члены их семей могут пожаловаться в Следственный комитет Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственный комитет России по Краснодарскому краю запустил горячую линию для участников специальной военной операции, получивших ранения, и членов их семей

Обратиться в ведомство можно круглосуточно по телефону +7 (861) 268-56-78, звонок бесплатный. По поручению Александра Бастрыкина сотрудники должны проконсультировать и помочь решить возникшие вопросы и проблемы.

Доступна также интернет-приёмная на официальном сайте ведомства. Писать обращения можно и в сообщество следственного управления в социальной сети во «ВКонтакте» и по адресу: город Краснодар, улица Красноармейская, 4/1.

Как писали Юга.ру, 26 сентября в Краснодарском крае начала работать телефонная линия, где можно получить информацию о мобилизации. Также по всем регионам открыты центры содействия тем, чьи права были нарушены при проведении призывной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Коммерсанту», что пока заявления или указа Владимира Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране ждать не стоит. Но в регионах, где выполнили задание, процесс остановлен. Он также отметил, что количество призванных не может превышать ранее озвученные 300 тыс. человек.

Следственный комитет Частичная мобилизация для СВО

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