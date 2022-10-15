Паромы в Крыму продолжат работать после восстановления моста

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После восстановления Крымского моста паромы между полуостровом и материком продолжат выполнять рейсы

Замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов рассказал ТАСС, что после восстановления Крымского моста Керченская паромная переправа продолжит работать. Он считает, что она повысит прочность транспортной системы полуострова.

Анисимов отметил, что сейчас есть трудности с тем, чтобы оперативно найти большое количество паромов. Также он добавил, что паромная переправа работала и до инцидента на мосту, перевозя специальные виды грузов.

Накануне в пресс-службе краевой администрации сообщили, что на стоянках перевозки через переправу ждут больше 1000 грузовых автомобилей. Первоочередность пропуска определяют Минтранс и крымская сторона.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что время ожидания на паром составляет 3-4 дня. По Крымскому мосту движение сейчас открыто только для легковых автомобилей.

Мост поручили отремонтировать до 1 июля 2023 года. Работами по восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры займётся ООО «Нижнеангарсктрансстрой». 

Крымский мост Строительство

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