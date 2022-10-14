РНКБ выдал льготные кредиты сельхозпроизводителям на 2 млрд рублей с начала 2022 года

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  • Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

За 9 месяцев 2022 года банк РНКБ выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму 2 млрд рублей

Этот показатель в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Банк выдал кредитные средства в рамках федеральной программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ по сниженной процентной ставке. Чаще всего предприниматели оформляли по данной программе краткосрочные кредиты — на период до одного года.

«Поддержка местных производителей, которые обеспечивают продовольствием всех жителей нашей страны, очень важна для нашего банка. Именно поэтому мы стремимся предоставить для них максимально комфортные условия кредитования, в том числе в рамках льготных госпрограмм поддержки российского бизнеса. Увеличение спроса сельхозпроизводителей на льготное кредитование очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса, который существенно влияет на развитие национальной экономики», — отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

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По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. Также кредиты в рамках данной программы могут получить граждане, которые владеют ЛПХ, которые отнесены к малым формам хозяйствования.

Как писали ранее Юга.ру, РНКБ открыл кредитную линию для пополнения оборотных средств Группе компаний «Абрау-Дюрсо» на сумму 1,4 млрд рублей.

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