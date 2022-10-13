Жителя Краснодара оштрафовали за политическую надпись, сделанную с ошибкой
Ленинский суд Краснодара оштрафовал двух горожан за дискредитацию армии
Краснодарца, который расклеивал листовки, дискредитирующие Вооруженные силы, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
31-летний житель города клеил агитки на улице Шоссе Нефтяников. Полиция составила на него протокол. Суд решил, что содержание листовок дискредитирует армию и оштрафовал мужчину.
8 сентября другой житель края испортил уличный баннер. Поверх надписи «Za Русский Мир» он написал свое возражение, но с ошибкой.
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