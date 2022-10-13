Жителя Краснодара оштрафовали за политическую надпись, сделанную с ошибкой

Краснодарский край

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ленинский суд Краснодара оштрафовал двух горожан за дискредитацию армии

Краснодарца, который расклеивал листовки, дискредитирующие Вооруженные силы, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

31-летний житель города клеил агитки на улице Шоссе Нефтяников. Полиция составила на него протокол. Суд решил, что содержание листовок дискредитирует армию и оштрафовал мужчину.

8 сентября другой житель края испортил уличный баннер. Поверх надписи «Za Русский Мир» он написал свое возражение, но с ошибкой.

  • Скриншот решения Ленинского районного суда г. Краснодара © https://krasnodar-leninsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=148020235&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
    Скриншот решения Ленинского районного суда г. Краснодара © https://krasnodar-leninsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=148020235&delo_id=1500001&new=0&text_number=1

Несмотря на это, действия гражданина суд расценил как дискредитацию Вооруженных сил. Мужчину признали виновным и обязали его выплатить штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске задержали блогера за дискредитацию армии. Он сразу же извинился.   

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