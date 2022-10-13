Сайт «Краснодартеплосети» взломали, а затем отключили за неуплату

Краснодарский край

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  • © Фото Kaitlyn Baker, unsplash.com
    © Фото Kaitlyn Baker, unsplash.com

Вечером 12 октября взломали сайт «Краснодартеплосети» и разместили там фотографии горящей ТЭЦ

Из соцсетей стало известно, что вечером 12 октября взломали сайт «Краснодартеплосети» и разместили на нем сообщения с угрозами. В шапке сайта появилась фотография с горящей ТЭЦ, а в других разделах изображение пиксельных черепов.

  • © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»
    © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»
  • © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»
    © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»

Ответственность за взлом взяла на себя группировка HDR0. Они написали, что получили доступ к внутренней переписке сотрудников и будут публиковать наиболее интересные диалоги. Также они написали, что 14 октября в Краснодаре отключат все объекты тепло- и электроснабжения и разместили текст: «Тiкай з города тобi *****». 

В своем телеграм-канале HDR0 написали, что нашли письмо, которое пришло в компанию из силовых структрур. Они сообщили, что выложили его копию на сайте, но страница сейчас недоступна. 

Также HDR0 сказали, что теперь это их сайт и предложили разместить на нем рекламу. Но на момент публикации новости на сайт зайти не получается. Сообщается, что он закрыт за неуплату. 

  • © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»
    © Скриншоты сайта «Краснодартеплосеть»

В марте Юга.ру писали, что взломали сайты российских арбитражных судов, в том числе краснодарского. В том же месяце атакам подверглись сайты российских силовых структур. 

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