Сайт «Краснодартеплосети» взломали, а затем отключили за неуплату

Из соцсетей стало известно, что вечером 12 октября взломали сайт «Краснодартеплосети» и разместили на нем сообщения с угрозами. В шапке сайта появилась фотография с горящей ТЭЦ, а в других разделах изображение пиксельных черепов.

Ответственность за взлом взяла на себя группировка HDR0. Они написали, что получили доступ к внутренней переписке сотрудников и будут публиковать наиболее интересные диалоги. Также они написали, что 14 октября в Краснодаре отключат все объекты тепло- и электроснабжения и разместили текст: «Тiкай з города тобi *****».

В своем телеграм-канале HDR0 написали, что нашли письмо, которое пришло в компанию из силовых структрур. Они сообщили, что выложили его копию на сайте, но страница сейчас недоступна.

Также HDR0 сказали, что теперь это их сайт и предложили разместить на нем рекламу. Но на момент публикации новости на сайт зайти не получается. Сообщается, что он закрыт за неуплату.