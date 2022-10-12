«Ростелеком» подключил крупнейшего в Ингушетии оператора электронного документооборота к облачному дата-центру

«Ростелеком» в Ингушетии подключил ООО «СЭД СКФО» к сервису «Виртуальный ЦОД»

ООО «СЭД СКФО» сможет размещать информационные системы, приложения и сайты на защищенной облачной платформе национального провайдера.

«Наша компания с 2013 года предоставляет услуги электронного документооборота в Ингушетии. Сегодня в республике его используют около двух тысяч пользователей в 120 учреждениях, в числе которых госкомпании, администрация главы и правительства региона, министерства, подведомственные структуры, администрации сельских поселений. Большие объемы важной информации теперь, после подключения к облачному хранилищу «Ростелекома», надежно защищены. Национальный оператор связи взял на себя задачи по размещению данных в хранилищах, обслуживанию серверов, мониторингу бесперебойности и, что само главное, сохранности информации», — прокомментировал гендиректор ООО «СЭД СКФО» Идрис Цуров.

«Виртуальный ЦОД» обеспечивает эффективную работу с данными без дополнительных инвестиций в оборудование и программное обеспечение. Решение имеет гибкие конфигурации и позволяет создавать виртуальные машины с любой операционной системой из списка поддерживаемых.



Высокая безопасность размещения данных подтверждена аттестатом соответствия облачной платформы, лицензиями ФСБ, ФСТЭК и сертификатом PCI DSS, доступность гарантируется стандартами SLA. Система управления облачной платформы внесена в реестр программ Министерства связи и массовых коммуникаций, все данные надежно хранятся на территории России. Подключить необходимые для работы ресурсы, изменить параметры системы или увеличить производительность можно в удобной панели управления онлайн всего за несколько минут.

«Наши бизнес-партнеры сразу ощущают коммерческий эффект применения цифровых решений «Ростелекома»: экономия на покупке сетевого оборудования, программного обеспечения, аренды помещений, то есть сокращение затрат на услуги ИТ, организацию и поддержку серверов, возможность удаленного контроля и решения задач без физического присутствия на объекте. При необходимости можно оперативного масштабировать ресурсы. Компания может развивать производство, подстраиваясь под ситуационные моменты. Это важно сегодня, в период сложной геополитической ситуации в мире, в регионе», — рассказал и.о. директора Ингушского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Чахкиев.

ООО «СЭД СКФО» планирует развивать сотрудничество с «Ростелекомом» и наращивать объём облачных ресурсов для размещения постоянно увеличивающегося количества электронных документов. Узнать подробности О СЕРВИСАХ И УСЛУГАХ «РОСТЕЛЕКОМА» ДЛЯ БИЗНЕСА