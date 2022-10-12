Между Анапой и Керчью запустят «Ласточку». Она будет ходить трижды в день

Краснодарский край, Крым

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

Между Крымом и Анапой с 13 октября вместо рельсовых автобусов будут ходить электропоезда «Ласточка»

Они будут курсировать пятивагонными составами в комплектации «Премиум», чтобы больше пассажиров могли ездить с максимальным комфортом. Поезда будут отправляться из Анапы и Керчи ежедневно утром, днем и вечером. Время поездки составит примерно 2 часа 10 минут.

На неэлектрифицированном участке пути «Ласточки» будут следовать в паре с тепловозом. Расписание поездов увязано с графиком работы автобусов АНО «Единая транспортная дирекция», сообщает пресс-служба Минтранса России.

Как писали Юга.ру, из аэропорта Сочи и обратно начали ходить две дополнительные «Ласточки» в Краснодар и Ростов-на-Дону. Транспорт ввели из-за высокого спроса на перевозки по маршруту, поскольку c 24 февраля аэропорты Краснодара и Ростова-на-Дону работают в режиме ограничения полётов.

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