В Краснодаре 10 лет тюрьмы дали «вору в законе» Кобе Дзидзишвили

Ранее судимого Дзидзишвили, известного под псевдонимом Коба Краснодарский, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Мужчина в 39-летнем возрасте в Греции в результате проведения основанной на криминальных традициях процедуры получил статус «вора в законе». Об этом позже уведомили граждан, соблюдающих обычаи субкультуры, в том числе находившихся в местах лишения свободы.

Дзидзишвили руководил лицами из преступной иерархии, проводил сбор незаконно полученных средств и распределял их на нужды криминального сообщества, материально поддерживал людей, содержащихся в следственных изоляторах и отбывающих наказания в местах лишения свободы, покровительствовал гражданам, готовившим и совершавшим правонарушения, разрешал споры и конфликты, контролировал соблюдение принятых в преступной системе традиций и правил.

В марте-июле 2019 года Коба Краснодарский участвовал в разрешении спора. За эту услугу подсудимый получил 1 млн 600 тыс. рублей.

На заседании Дзидзишвили виновным себя не признал, заявив, что не понимает, в чём его обвиняют. Однако суд счёл его вину доказанной. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн. рублей и ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Юга.ру писали, что суд над вором в законе Кобой Краснодарским перенесли — подсудимый не явился на заседание.

В июне стало известно, что в кубанской столице завели уголовное дело против 34-летнего гражданина Армении, который с 20 лет возглавлял преступную иерархию.