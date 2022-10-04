Организатора шахматного турнира, участницу которого загрызли собаки, будут судить в Сочи

Следственный отдел Лазаревского района Сочи завершил расследование дела об оказании услуги не отвечающей требованиям безопасности.

По версии следствия 39-летний бизнесмен был гендиректором фирмы, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера. Помимо этого он был одним из руководителей санатория. Весной 2021 года он взял в субаренду земельный участок и помещения примыкающие к центру. В начале 2022 года заключил договор с «Федерацией шахмат России» на проведение турнира среди несовершеннолетних на базе санатория. Одно из обязательств — обеспечение безопасности участников соревнований.

Однако именно в этом аспекте были допущены ошибки. В частности, не было организованно надлежащее ограждение вокруг нежилого здания рядом с санаторием. Его охраняли семь овчарок без вольеров и присмотра. На соседнюю территорию свободно прошла 12-летняя участница шахматного турнира. Там на неё напала стая собак. Девочка погибла.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ предпринимателю может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

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