«Дежурные докладывают, что у нас всё хорошо, а люди видят совсем другое». Власти Краснодара пообещали следить за состоянием бульвара «Восточный»

Состоянием бульвара на улице Восточно-Кругликовской возмущены местные жители. Общественное пространство благоустроили, а вот убирают редко. Сквер часто завален мусором. Он регулярно становится поводом для публикаций в соцсетях, отметили в администрации города. Территория находится в аренде и следить за ней должен арендатор. Однако городские власти решили сосредоточиться не на поиске виновных, а на организации работы.

«Надо организовать работу — взять, посмотреть договор с тем юридическим лицом, который взял в аренду территорию. Я убеждён, что в аренде прописаны условия уборки и сохранения территории в надлежащем состоянии. Я прошу всех ответственных быть внимательными, отнестись к вопросу серьёзно. Дежурные докладывают, что у нас всё хорошо, а люди видят совсем другое. Давайте не будем сами себя обманывать», — потребовал исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев.

Он поручил внимательно следить за состоянием всех зелёных зон в Краснодаре. В пример исполняющий обязанности градоначальника привел Дмитриевский сквер.

В мае этого года Юга.ру писали о том, что бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что Дмитриевский сквер «превратился в мусоросборник». Он раскритиковал работу чиновников.