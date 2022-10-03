«Это экстремальный год для рисоводов». Реконструкция Федоровского гидроузла на реке Кубань обойдётся в 7,35 млрд рублей

ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» 30 сентября объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции Федоровского гидроузла в Абинском районе

Стоимость контракта составит 7,35 млрд рублей. Из них 350 млн рублей направят непосредственно на проектно-изыскательские работы. Деньги выделят из федерального бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ-Кубань», ссылаясь на материалы сайта госзакупок. Пропускная способность шлюзов после восстановления должна составить 1,4 тыс. кубометров в секунду. Объект реконструкции должен содержать технологическую эстакаду для обслуживания ГТС, регуляционные сооружения для поддержания уровня воды, рыбопропускной шлюз, здание охраны.

Согласно контракту, подрядчик должен создать проект до 25 декабря 2023 года. Саму реконструкцию планируется провести в 2023–2026 годах. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 октября. Напомним, 22 апреля на реке Кубань рухнула плотина Федоровского гидроузла, построенного в 1967 году. Она питала рисовые чеки в четырех районах Краснодарского края — Абинском, Крымском, Красноармейском и Калининском. Чтобы не допустить сокращения урожая риса на 40%, о котором предупреждали аграрии, власти решили насыпать временную дамбу из щебня, камней и песка. В итоге дамбу размыло из-за сброса воды из Краснодарского водохранилища, а два моста, которые связывали несколько хуторов, оказались в аварийном состоянии. В настоящее время уровень воды в мелиоративных каналах удалось стабилизировать. При условии беспрерывной эксплуатации расчетный срок службы Федоровского подпорного гидроузла был 50 лет, то есть он вышел еще в 2018 году. С тех пор конструкция находилась в предаварийном состоянии.

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