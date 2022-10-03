В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае 3-5 октября переменную облачность с жарой до 24°C

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие три дня в Краснодарском крае будет облачно, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью 7-12°C, днем 19-24°C, на Азовском побережье 17-22°C; в горах ночью 5-10°C, днем 10-15°C, на Черноморском побережье ночью 11-16°C, днем 19-24°C.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае может продлиться до середины октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра. Самое тёплое море сейчас в Сочи и Абхазии.