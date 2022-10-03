В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае 3-5 октября переменную облачность с жарой до 24°C

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие три дня в Краснодарском крае будет облачно, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью 7-12°C, днем 19-24°C, на Азовском побережье 17-22°C; в горах ночью 5-10°C, днем 10-15°C, на Черноморском побережье ночью 11-16°C, днем 19-24°C.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае может продлиться до середины октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра. Самое тёплое море сейчас в Сочи и Абхазии.

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Погода Черное море

Новости

В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей
В Краснодаре появится новый спектакль — «Формула любви»
Спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной у берегов Новороссийска
В Краснодарском крае восемь мобилизованных поженились со своими невестами
В парке «Краснодар» появился новый арт-объект
В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения

Лента новостей

Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
30 сентября, 14:32
Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
Разбираемся, почему
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
30 сентября, 11:50
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
Горные спасатели на Эльбрусе получили умные трекеры от МТС для безопасности путешественников
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
30 сентября, 15:51 Реклама
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Больно, опасно, дорого — правда или нет?

Реклама на сайте