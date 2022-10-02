В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре с 3 по 5 октября проведут промывку 24 км сетей водоснабжения

В эти дни возможно снижение давления на сетях в Прикубанском, Центральном и Западном округах, а также в частном секторе Славянского микрорайона. Промывку проведут гидравлическим способом, после которого артезианская вода, которой обеспечивает предприятие абонентов, будет соответствовать всем нормам СанПиН.

Как отметил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов, главное преимущество гидравлической промывки — скорость достижения эффекта. За счёт высокой скорости движения воды в трубопроводе накопившиеся отложения взрыхляются и выводятся из водовода.

Водоснабжение Краснодар

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В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения
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