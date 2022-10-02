В Сочи впервые пройдёт фестиваль документального кино о новой культуре

В Сочи с 5 по 16 октября впервые пройдёт фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

В программу войдут зрительские хиты летнего Beat Film Festival, ленты-победители национального конкурса и лучшие фильмы Beat прошлых лет. Её дополнят премьеры короткометражек о российских предпринимателях.

Миссия фестиваля — знакомить россиян с документальными фильмами из разных стран, осмыслять мир вокруг с помощью кино, создавать новые форматы поддержки единомышленников.

В основную программу Beat Weekend вошли четыре хита Beat Film Festival этого года: «Кубрик о Кубрике», «Мы были «Детками», «Атлантида» и «Посмотри на меня: XXXTentacion». Также можно будет увидеть ленты «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», «Рейв в Иране», «Баския: взрыв реальности», «Куда мы едем?», «Про снег» и «Выход».

Площадки проведения Beat Weekend в Сочи — кинотеатры «Синема Парк МореМолл» и «Стар Синема Красная Поляна». Расписание и билеты доступны на официальном сайте beatweekend.ru.