На выставке в Кранодаре показывают дом из сала

Краснодарский край

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  • Дом из сала с колбасной крышей и изгородью на стенде ООО «Агропродукт» (Динской район) на выставке «Кубанская ярмарка 2022» © Скриншот телеграм-канала «Туподар», T.me/typodar
    Дом из сала с колбасной крышей и изгородью на стенде ООО «Агропродукт» (Динской район) на выставке «Кубанская ярмарка 2022» © Скриншот телеграм-канала «Туподар», T.me/typodar

На выставке «Кубанская ярмарка 2022» агрохолдинг из Динской экспонирует дом из сала за колбасным забором

В Краснодарском выставочном центре «Экспоград-Юг» с 29 сентября по 2 октября проходит выставка «Кубанская ярмарка 2022». На территории в 20 800 кв. м 561 предприятие агропрома Краснодарского края показывает свою продукцию лицом. Некоторые стенды выполнены в весьма экстравагантной манере. К примеру, ООО «Агропродукт» из Динского района выстроило в отведенной для них секции миниатюрную модель казачьей хаты из сала, окружив ее изгородью из колбасы — на это обратил внимание пользователь сети Twitter (запрещена в РФ) по ником Ультравасилий и Кот.

Ранее в этом году Краснодарском крае прошел конкурс на лучший костюм поросенка, фермеры из станицы Ахтанизовской соорудили из сена миньонов, а 31 декабря 2021 года в центре Краснодара сотрудники ДПС задержали моторизованную ёлку.

Выставки Еда Строительство Ярмарки

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