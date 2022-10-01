На выставке в Кранодаре показывают дом из сала

В Краснодарском выставочном центре «Экспоград-Юг» с 29 сентября по 2 октября проходит выставка «Кубанская ярмарка 2022». На территории в 20 800 кв. м 561 предприятие агропрома Краснодарского края показывает свою продукцию лицом. Некоторые стенды выполнены в весьма экстравагантной манере. К примеру, ООО «Агропродукт» из Динского района выстроило в отведенной для них секции миниатюрную модель казачьей хаты из сала, окружив ее изгородью из колбасы — на это обратил внимание пользователь сети Twitter (запрещена в РФ) по ником Ультравасилий и Кот.

Ранее в этом году Краснодарском крае прошел конкурс на лучший костюм поросенка, фермеры из станицы Ахтанизовской соорудили из сена миньонов, а 31 декабря 2021 года в центре Краснодара сотрудники ДПС задержали моторизованную ёлку.