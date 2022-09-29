Республика Адыгея получила 13 школьных автобусов и 12 машин скорой помощи

Минпромторга РФ закупил 13 школьных автобусов на сумму 43,5 млн рублей. Их направят в школы Майкопа, Адыгейска, Кошехабльского и Тахтамукайского районов. За последние шесть лет Минпромторг РФ поставил в регион 84 школьных автобуса.

На средства резервного фонда правительства РФ для республики купили 12 автомобилей скорой помощи — в сумме за 46,5 млн рублей. Они позволят своевременно обновлять автопарк службы. Также приобретено 3 санитарных автомобиля по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения — на сумму 2,4 млн рублей. Всего с начала года для медучреждений республики закуплено 14 легковых санитарных машин. Их используют для доставки пациентов в медицинские организации, медработников — до места жительства пациентов и для перевозки биоматериалов для исследований, доставки лекарств в отдаленные районы.