Спикер Заксобрания Краснодарского края назвал противодействие санкциям приоритетом нового созыва

Краснодарский край

Распечатать

  • Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко назвал задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва

На первой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва глава региона Вениамин Кондратьев поздравил избранных депутатов и сказал, что сегодня время не красивых слов, а реальных дел.

«И эти реальные дела, я надеюсь, ждут каждого из вас. Потому что всё, что вы говорили избирателям, вам предстоит сделать, сдержать данные им обещания. На ваши плечи ложится ответственность за жителей Кубани, за наш огромный край», — высказался губернатор.

В свою очередь, председатель ЗСК обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва. Среди первоочередных Бурлачко назвал совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за исполнением действующих законов.

«Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения. Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края», — рассказал Бурлачко.

21 июля Евросоюз расширил санкции против РФ за СВО в Украине:

По его словам, эту позицию разделяют все парламентарии вне зависимости от партии.

«Выборы привели в состав ЗСК представителей 5 партий. И я уверен, что многопартийность, как и в прошлом созыве парламента, продолжит оставаться сильной стороной ЗСК», — заключил Бурлачко.

ЗСК политика Санкции Юрий Бурлачко

Новости

Республика Адыгея получила 13 школьных автобусов и 12 машин скорой помощи
В Геленджике пройдет международный забег. Спортсмены приедут из 9 стран
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!» В Дагестане мужчин призывали в военкомат по громкоговорителям
В Ростовской области приостановили мобилизацию
В Краснодаре сгорел ночной клуб «Амбар». Одного человека с ожогами госпитализировали
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 сентября

Лента новостей

«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Вчера, 14:30
«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Как в Краснодарском крае обеспечивают мобилизованных
Пограничники получили списки призывников
Сегодня, 11:00
Пограничники получили списки призывников
На границе с Абхазией по ним могут проверять выезжающих
«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Сегодня, 15:18
«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Краснодарскому айтишнику вместо брони дали автомат

Реклама на сайте