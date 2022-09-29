Спикер Заксобрания Краснодарского края назвал противодействие санкциям приоритетом нового созыва

На первой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва глава региона Вениамин Кондратьев поздравил избранных депутатов и сказал, что сегодня время не красивых слов, а реальных дел.

«И эти реальные дела, я надеюсь, ждут каждого из вас. Потому что всё, что вы говорили избирателям, вам предстоит сделать, сдержать данные им обещания. На ваши плечи ложится ответственность за жителей Кубани, за наш огромный край», — высказался губернатор.

В свою очередь, председатель ЗСК обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва. Среди первоочередных Бурлачко назвал совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за исполнением действующих законов.

«Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения. Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края», — рассказал Бурлачко.