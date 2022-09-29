Спикер Заксобрания Краснодарского края назвал противодействие санкциям приоритетом нового созыва
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко назвал задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва
На первой сессии Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва глава региона Вениамин Кондратьев поздравил избранных депутатов и сказал, что сегодня время не красивых слов, а реальных дел.
«И эти реальные дела, я надеюсь, ждут каждого из вас. Потому что всё, что вы говорили избирателям, вам предстоит сделать, сдержать данные им обещания. На ваши плечи ложится ответственность за жителей Кубани, за наш огромный край», — высказался губернатор.
В свою очередь, председатель ЗСК обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва. Среди первоочередных Бурлачко назвал совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за исполнением действующих законов.
«Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения. Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края», — рассказал Бурлачко.
21 июля Евросоюз расширил санкции против РФ за СВО в Украине:
По его словам, эту позицию разделяют все парламентарии вне зависимости от партии.
«Выборы привели в состав ЗСК представителей 5 партий. И я уверен, что многопартийность, как и в прошлом созыве парламента, продолжит оставаться сильной стороной ЗСК», — заключил Бурлачко.