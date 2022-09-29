«Она не может быть единственным игроком». В парламенте Краснодарского края зарегистрировали фракцию «Единой России»

Ранее, 22 сентября, ее члены избрали руководителем фракции Юрия Бурлачко. Он отметил, что, являясь партией большинства, «Единая Россия» безусловно разделяет ответственность за складывающуюся в крае социально-экономическую ситуацию с исполнительной властью.

«В активе единороссов — множество реальных дел, богатый опыт, который должен быть востребован и полностью использован в наше непростое время. Но она не может быть единственным игроком. Это наше общее поле деятельности. Мы также открыты к диалогу и сотрудничеству со всеми представленными в седьмом созыве политическими партиями, поскольку все они выражают интересы Кубани и ее жителей», — прокомментировал Бурлачко.

В ЗСК седьмого созыва также вошли представители других партий — от ЛДПР три депутата, от КПРФ и «Справедливой России» — по два, от «Партии Роста» — один.