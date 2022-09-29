«Она не может быть единственным игроком». В парламенте Краснодарского края зарегистрировали фракцию «Единой России»

Краснодарский край

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  • Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 сентября на первой сессии ЗСК седьмого созыва зарегистрировали фракцию партии «Единая Россия»

Ранее, 22 сентября, ее члены избрали руководителем фракции Юрия Бурлачко. Он отметил, что, являясь партией большинства, «Единая Россия» безусловно разделяет ответственность за складывающуюся в крае социально-экономическую ситуацию с исполнительной властью.

«В активе единороссов — множество реальных дел, богатый опыт, который должен быть востребован и полностью использован в наше непростое время. Но она не может быть единственным игроком. Это наше общее поле деятельности. Мы также открыты к диалогу и сотрудничеству со всеми представленными в седьмом созыве политическими партиями, поскольку все они выражают интересы Кубани и ее жителей», — прокомментировал Бурлачко.

В ЗСК седьмого созыва также вошли представители других партий — от ЛДПР три депутата, от КПРФ и «Справедливой России» — по два, от «Партии Роста» — один.

«Единая Россия» «Справедливая Россия» ЗСК КПРФ Партийная деятельность политика Юрий Бурлачко

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