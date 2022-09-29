В Краснодаре появится памятник казачьему атаману Чепеге

Краснодарский край

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  • Захарий Чепега © Скриншот фото с сайта Всероссийского казачьего общества
    Захарий Чепега © Скриншот фото с сайта Всероссийского казачьего общества

В Юбилейном микрорайоне Краснодара установят бюст казачьего атамана Захария Чепеги

Такое решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании, на котором также присутствовал и.о. главы города Максим Слюсарев. Новый памятник появится в сквере на улице Бульварное Кольцо. Точную дату открытия и автора работы не уточняют. 

Захарий Чепега — второй казачий атаман Черноморского казачьего войска, генерал-майор. За время службы участвовал в русско-турецкой войне и подавлении польского восстания. После возвращения из походов Чепега занимался переселением и обустройством Черноморского казачьего войска на Кубани. Похоронен у стен походной Свято-Троицкой церкви в Екатеринодарской крепости. Позже на её месте возвели Воскресенский собор.

Кроме того, краснодарским школам №№ 103 и 105 присвоили имена боевого офицера Сергея Палагина и командира стрелкового полка Ивана Некрасова.

Как писали Юга.ру, в августе в кубанской столице открыли памятник живописцу Ивану Айвазовскому. Ростовую скульптуру с постаментом общей высотой около пяти метров установили на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской.

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