Депутаты Краснодарского края утвердили глав отраслевых комитетов

Краснодарский край

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  • Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Законодательное собрание края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 сентября в Законодательном собрании Краснодарского края согласовали структуру нового созыва и состав комитетов

Переизбранный председатель ЗСК Юрий Бурлачко представил документы о количестве его заместителей, постоянных комитетах, их главах и составе.

В седьмом созыве сократили число комитетов по отраслевым вопросам — с 13 до 12. «Сокращение не скажется на предстоящей законотворческой деятельности», — подчеркнул Бурлачко. Комитеты возглавили:

  • Иван Артеменко — комитет по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам;
  • Андрей Горбань — вопросы законности, правопорядка и правовой защиты граждан;
  • Евгений Шендрик — военные вопросы, общественная безопасность, воспитание допризывной молодежи и дела казачества;

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  • Андрей Дорошев — местное самоуправление, административно-территориальное устройство, социально-экономическое развитие территорий и информационная политика;
  • Сергей Болдин — имущественные и земельные отношения;
  • Александр Джеус — использование природных ресурсов, экологическая безопасность, санаторно-курортный комплекс и туризм;
  • Александр Трембицкий — топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и связи;
  • Владимир Лыбанев — промышленность, строительство и ЖКХ;
  • Виктор Чернявский — наука, образование, культура и дела семьи;
  • Николай Петропавловский — здравоохранение и соцзащита населения;
  • Сергей Орленко — агропромышленный комплекс, продовольствие и потребительский рынок;
  • Александр Маковеев — физическая культура, спорт, дела молодежи и взаимодействие с общественными объединениями.
Законодательство ЗСК политика Чиновники Юрий Бурлачко

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