Депутаты Краснодарского края утвердили глав отраслевых комитетов
28 сентября в Законодательном собрании Краснодарского края согласовали структуру нового созыва и состав комитетов
Переизбранный председатель ЗСК Юрий Бурлачко представил документы о количестве его заместителей, постоянных комитетах, их главах и составе.
В седьмом созыве сократили число комитетов по отраслевым вопросам — с 13 до 12. «Сокращение не скажется на предстоящей законотворческой деятельности», — подчеркнул Бурлачко. Комитеты возглавили:
- Иван Артеменко — комитет по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам;
- Андрей Горбань — вопросы законности, правопорядка и правовой защиты граждан;
- Евгений Шендрик — военные вопросы, общественная безопасность, воспитание допризывной молодежи и дела казачества;
- Андрей Дорошев — местное самоуправление, административно-территориальное устройство, социально-экономическое развитие территорий и информационная политика;
- Сергей Болдин — имущественные и земельные отношения;
- Александр Джеус — использование природных ресурсов, экологическая безопасность, санаторно-курортный комплекс и туризм;
- Александр Трембицкий — топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и связи;
- Владимир Лыбанев — промышленность, строительство и ЖКХ;
- Виктор Чернявский — наука, образование, культура и дела семьи;
- Николай Петропавловский — здравоохранение и соцзащита населения;
- Сергей Орленко — агропромышленный комплекс, продовольствие и потребительский рынок;
- Александр Маковеев — физическая культура, спорт, дела молодежи и взаимодействие с общественными объединениями.
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