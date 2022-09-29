Депутаты Краснодарского края утвердили глав отраслевых комитетов

28 сентября в Законодательном собрании Краснодарского края согласовали структуру нового созыва и состав комитетов

Переизбранный председатель ЗСК Юрий Бурлачко представил документы о количестве его заместителей, постоянных комитетах, их главах и составе.

В седьмом созыве сократили число комитетов по отраслевым вопросам — с 13 до 12. «Сокращение не скажется на предстоящей законотворческой деятельности», — подчеркнул Бурлачко. Комитеты возглавили: