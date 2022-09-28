На Кубани утвердили заместителей спикера ЗСК
В новом созыве у руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко будет шесть заместителей
28 сентября депутаты ЗСК на первом пленарном заседании утвердили заместителей председателя кубанского парламента.
Первым вице-спикером вновь стал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко. Его кандидатуру поддержали большинством голосов.
В новый состав краевого парламента вошли два заместителя губернатора Кубани — Сергей Болдин и Александр Трембицкий, а также Владимир Бекетов, Александр Трубилин и Николай Петропавловский.
«Непростые пять лет»:
«По традиции, замы курируют наиболее значимые направления в экономике и социальной сфере. Это целесообразно, так как ситуация в отдельных отраслях по ряду причин может требовать особого внимания и контроля. Так было ранее, такой же принцип мы сохраним и в текущем созыве», — отметил Юрий Бурлачко.
Как писали Юга.ру, 28 сентября Юрия Бурлачко переизбрали на должность председателя Заксобрания Краснодарского края.