На Кубани утвердили заместителей спикера ЗСК

В новый состав краевого парламента вошли два заместителя губернатора Кубани — Сергей Болдин и Александр Трембицкий, а также Владимир Бекетов, Александр Трубилин и Николай Петропавловский .

«По традиции, замы курируют наиболее значимые направления в экономике и социальной сфере. Это целесообразно, так как ситуация в отдельных отраслях по ряду причин может требовать особого внимания и контроля. Так было ранее, такой же принцип мы сохраним и в текущем созыве», — отметил Юрий Бурлачко.