На Кубани утвердили заместителей спикера ЗСК

Краснодарский край

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  • Законодательное собрание Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Законодательное собрание Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В новом созыве у руководителя краевого парламента Юрия Бурлачко будет шесть заместителей

28 сентября депутаты ЗСК на первом пленарном заседании утвердили заместителей председателя кубанского парламента.

Первым вице-спикером вновь стал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко. Его кандидатуру поддержали большинством голосов.

В новый состав краевого парламента вошли два заместителя губернатора Кубани — Сергей Болдин и Александр Трембицкий, а также Владимир Бекетов, Александр Трубилин и Николай Петропавловский.

«Непростые пять лет»:

«По традиции, замы курируют наиболее значимые направления в экономике и социальной сфере. Это целесообразно, так как ситуация в отдельных отраслях по ряду причин может требовать особого внимания и контроля. Так было ранее, такой же принцип мы сохраним и в текущем созыве», — отметил Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, 28 сентября Юрия Бурлачко переизбрали на должность председателя Заксобрания Краснодарского края.

Законодательство ЗСК политика Юрий Бурлачко

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