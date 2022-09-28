Юрия Бурлачко переизбрали на должность председателя Заксобрания Краснодарского края

По итогам голосования кубанский парламент седьмого созыва возглавил Юрий Бурлачко

28 сентября в ЗСК состоялась первая сессия седьмого созыва. Её участники путём тайного голосования единогласно переизбрали на должность председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

Кандидатуру на пост руководителя краевого парламента предложил секретарь Краснодарского реготделения «Единой России» Николай Гриценко. Претендента поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко родился в Омске в 1961 году. В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «Гидромелиорация», в 1999 году — Кубанский государственный университет по специальности «Юрист». С 1993 года работал в Краснодарском краевом Совете народных депутатов, администрации Краснодарского края, Законодательном собрании Краснодарского края. В 2015 году Юрий Бурлачко назначен вице-губернатором по вопросам внутренней политики. В 2017 году победил на выборах депутатов ЗСК, стал председателем регионального парламента и лидером фракции «Единая Россия».

Юрий Бурлачко поблагодарил коллег и главу региона за оказанное доверие и заверил присутствующих в сохранении конструктивного диалога между ЗСК, исполнительной властью и другими ведомствами.

«Мне не стыдно ни за один день, который мы проработали с депутатами шестого созыва. Мы показали, что сила в единстве. Регион получил возможность двигаться вперед. Вместе с органами исполнительной власти, местного самоуправления сохранили нашу землю, нашу почву, наши курорты. Уверен, что и нынешний созыв будет исходить из этих приоритетов», — подчеркнул Бурлачко.