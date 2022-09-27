Краснодарский краевой суд не стал рассматривать апелляцию по делу Пивоварова. Политика не ознакомили с материалами дела

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский краевой суд 27 сентября направил дело Пивоварова обратно в Ленинский суд из-за ошибок

В Краснодарском краевом суде 27 сентября сняли с апелляционного рассмотрения дело Андрея Пивоварова. Материалы направили в Ленинский районный суд для устранения ошибок.

Причиной такого решения стало то, что Пивоварова не ознакомили с материала дела. Поэтому его снова этапируют в СИЗО-1 Краснодара. Там он должен будет ознакомиться с томами 12, 13, 14, 15, которые появились во время рассмотрения дела.

Ранее Юга.ру рассказывали, что краевой суд приговорил Андрея Пивоварова к 4 годам колонии общего режима и дополнительно запретил еще 8 лет заниматься общественно-политической деятельностью. Обвинение просило 5 лет лишения свободы. После этого адвокаты Пивоварова подали апелляцию. 

11 июля Пивоваров произнес последнее слово перед приговором в суде:

«В нашей стране власти годами отбивают желание участвовать в политике и тем самым лишают граждан права управлять жизнью своей страны. Власти всеми силами хотят сделать так, чтобы мы не понимали: бедность и бесправие — это прямое следствие отсутствия в стране конкуренции, оппозиции, независимых СМИ, профсоюзов».

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