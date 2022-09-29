Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 сентября

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 29 сентября

Действие фантастического триллера «Эра выживания» (16+) происходит в будущем. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, человечество находится на грани вымирания, потому что ежедневно приходится сражаться с природой. Флора и фауна эволюционировала, превратившись в безжалостных убийц. Спасти планету предстоит 13-летней девочке Веспер. Литва, Франция, Бельгия

Режиссёры Кристина Бозит, Бруно Сампер

Романтический детектив «Решение уйти» (16+) рассказывает о сотруднике полиции, который расследует загадочную смерть мужчины в лесу. Вдова покойного готова сотрудничать со следствием, однако постепенно агент начинает подозревать её в убийстве мужа. И одновременно влюбляться в неё. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Корея Южная

Режиссёр Пак Чхан-ук

Действие хоррора «Чудовище» (16+) происходит в 1950 годы. Женщина Лора сбегает от мужа вместе с их общим ребёнком и переезжает в дом в сельской местности. Наладить новую жизнь им мешает загадочное существо, которое по ночам вылезает из близлежащего водоема. США

Режиссёр Крис Сивертсон

Роуд-муви «Далёкие близкие» (12+) рассказывает о Борисе, учителе географии в обычной хабаровской школе. Его сын Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Герой регистрируется в одной из социальных сетей, где знакомится с женщиной по имени Надежда. Между ними завязывается переписка и возникает симпатия. Не долго думая, Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Россия

Режиссёр Иван Соснин

Психологический триллер «Мать моего сына» (18+) рассказывает о супругах Марке и Кире, которые хотят взять ребёнка из детского дома. Директор учреждения отговаривает их, рекомендуя завести собственного. Но у пары уже был ребёнок, который скончался в результате несчастного случая. Психологические барьеры Киры не дают ей возможности попытаться забеременеть вновь. В итоге в приюте они встречают мальчика по имени Вик. В процессе усыновления объявляется его настоящая мать и ставит супругам необычное условие — пожить всем вместе в её роскошном доме в горах. Россия

Режиссёр Илья Максимов

Хоррор «Проклятие Плачущей. Возвращение» (16+) рассказывает о семье, которая отправляется в долгожданный отпуск в один из городов Мексики. Однако таксист их сразу предупреждает, что здесь небезопасно — стали часто пропадать туристы, зачастую дети. Так случается и с их сыном. Все грешат на местный картель, который занимается торговлей людьми. Но городские окраины города скрывают более страшную угрозу. Канада, Мексика

Режиссёр Патриция Харрис Сили

Комедийная мелодрама «Любовное письмо» (16+) рассказывает об отвергнутом девушкой Джонасе. В сердцах он заходит в кафе рядом с её домом, просит у официанта ручку и начинает писать ей прощальное письмо. Постепенно текст страница за страницей превращается в нечто большее. Франция

Режиссёр Жером Боннель

Действие психологического хоррора «Не говори никому» (18+) начинается в Италии, где молодая семья из Дании во время отпуска знакомится с нидерландской парой. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом новых друзей. По приезду выясняется, что у их сына с рождения нет языка, а обещавший быть приятным уикэнд постепенно превращается в кошмар. Дания, Нидерланды

Режиссёр Кристиан Тафдруп

Действие триллера «Охота на ведьм» (18+) происходит в конце Второй мировой войны. Грузовой самолёт США теряет управление, падает далеко за линию фронта и оказывается в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения, где подвергаются атаке сверхъестественной силы. США

Режиссёр Мауро Боррелли