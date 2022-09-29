Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 сентября

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из фильма «Эра выживания», реж. Кристина Бозит и Бруно Сампер, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из фильма «Эра выживания», реж. Кристина Бозит и Бруно Сампер, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 29 сентября

Действие фантастического триллера «Эра выживания» (16+) происходит в будущем. Хотя технологии вышли на невероятно высокий уровень, человечество находится на грани вымирания, потому что ежедневно приходится сражаться с природой. Флора и фауна эволюционировала, превратившись в безжалостных убийц. Спасти планету предстоит 13-летней девочке Веспер.

Литва, Франция, Бельгия
Режиссёры Кристина Бозит, Бруно Сампер

Романтический детектив «Решение уйти» (16+) рассказывает о сотруднике полиции, который расследует загадочную смерть мужчины в лесу. Вдова покойного готова сотрудничать со следствием, однако постепенно агент начинает подозревать её в убийстве мужа. И одновременно влюбляться в неё.

Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Корея Южная
Режиссёр Пак Чхан-ук

Действие хоррора «Чудовище» (16+) происходит в 1950 годы. Женщина Лора сбегает от мужа вместе с их общим ребёнком и переезжает в дом в сельской местности. Наладить новую жизнь им мешает загадочное существо, которое по ночам вылезает из близлежащего водоема.

США
Режиссёр Крис Сивертсон

Роуд-муви «Далёкие близкие» (12+) рассказывает о Борисе, учителе географии в обычной хабаровской школе. Его сын Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Герой регистрируется в одной из социальных сетей, где знакомится с женщиной по имени Надежда. Между ними завязывается переписка и возникает симпатия. Не долго думая, Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз.

Россия
Режиссёр Иван Соснин

Психологический триллер «Мать моего сына» (18+) рассказывает о супругах Марке и Кире, которые хотят взять ребёнка из детского дома. Директор учреждения отговаривает их, рекомендуя завести собственного. Но у пары уже был ребёнок, который скончался в результате несчастного случая. Психологические барьеры Киры не дают ей возможности попытаться забеременеть вновь. В итоге в приюте они встречают мальчика по имени Вик. В процессе усыновления объявляется его настоящая мать и ставит супругам необычное условие — пожить всем вместе в её роскошном доме в горах.

Россия
Режиссёр Илья Максимов

Хоррор «Проклятие Плачущей. Возвращение» (16+) рассказывает о семье, которая отправляется в долгожданный отпуск в один из городов Мексики. Однако таксист их сразу предупреждает, что здесь небезопасно — стали часто пропадать туристы, зачастую дети. Так случается и с их сыном. Все грешат на местный картель, который занимается торговлей людьми. Но городские окраины города скрывают более страшную угрозу.

Канада, Мексика
Режиссёр Патриция Харрис Сили

Комедийная мелодрама «Любовное письмо» (16+) рассказывает об отвергнутом девушкой Джонасе. В сердцах он заходит в кафе рядом с её домом, просит у официанта ручку и начинает писать ей прощальное письмо. Постепенно текст страница за страницей превращается в нечто большее.

Франция
Режиссёр Жером Боннель

Действие психологического хоррора «Не говори никому» (18+) начинается в Италии, где молодая семья из Дании во время отпуска знакомится с нидерландской парой. Несколько месяцев спустя они получают неожиданное приглашение посетить загородный дом новых друзей. По приезду выясняется, что у их сына с рождения нет языка, а обещавший быть приятным уикэнд постепенно превращается в кошмар.

Дания, Нидерланды
Режиссёр Кристиан Тафдруп

Действие триллера «Охота на ведьм» (18+) происходит в конце Второй мировой войны. Грузовой самолёт США теряет управление, падает далеко за линию фронта и оказывается в тылу врага посреди немецкого Шварцвальда. Майор Джонсон отправляет отряд забрать сверхсекретные материалы, которые перевозил самолёт. Во главе с сержантом Брюэром солдаты отправляются вглубь леса рядом с местом крушения, где подвергаются атаке сверхъестественной силы.

США
Режиссёр Мауро Боррелли

Криминальный боевик «Ударная волна: Битва за Гонконг» (16+) рассказывает о главном сапёре особого подразделения SWAT, который в при очередном разминировании бомбы допускает ошибку, из-за чего по всему городу происходит серия взрывов. Выйдя из комы, герой решает разобраться в случившемся и начинает собственное расследование.

Китай, Гонконг
Режиссёр Герман Яу

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

Новости

Республика Адыгея получила 13 школьных автобусов и 12 машин скорой помощи
В Геленджике пройдет международный забег. Спортсмены приедут из 9 стран
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!» В Дагестане мужчин призывали в военкомат по громкоговорителям
В Ростовской области приостановили мобилизацию
В Краснодаре сгорел ночной клуб «Амбар». Одного человека с ожогами госпитализировали
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 29 сентября

Лента новостей

«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Вчера, 14:30
«Рейтузы выдали, а футболки нет»
Как в Краснодарском крае обеспечивают мобилизованных
Пограничники получили списки призывников
Сегодня, 11:00
Пограничники получили списки призывников
На границе с Абхазией по ним могут проверять выезжающих
«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Сегодня, 15:18
«Медицинской комиссии не было, иначе бы они заметили, что он немного косоглазый»
Краснодарскому айтишнику вместо брони дали автомат

Реклама на сайте