В Краснодаре выезд к Северному мосту с улицы Тихорецкой сделают двухполосным

На выходных в Краснодаре на улице Тихорецкой нанесут новую разметку и сделают выезд к Северному мосту двухполосным

В Краснодаре 24-25 сентября на Тихорецком кольце и на улице Тихорецкой нанесут новую разметку. Выезд к Северному станет двухполосным.

В городском депатаменте транспорта сказали, что такие изменения помогут уменьшить количество ДТП:

«Изменили геометрию полос — линии станут более плавными. Для минимизации ДТП на островках безопасности, а также на въезде на Тихорецкое кольцо с ул. Восточно-Кругликовской установят сигнальные столбики, которые разделят транспортные потоки».

Также в мэрии добавили, что новая разметка уменьшит пробки в районе улицы Тихорецкой и оптимизирует движение на кольце.

Как писали Юга.ру, специалисты Ростехнадзора при проверке строительства Дальнего Западного обхода Краснодара обнаружили 13 нарушений. В отношении юрлиц и ответственных работников возбудили четыре административных дела.