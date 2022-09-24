В Краснодаре выезд к Северному мосту с улицы Тихорецкой сделают двухполосным
На выходных в Краснодаре на улице Тихорецкой нанесут новую разметку и сделают выезд к Северному мосту двухполосным
В Краснодаре 24-25 сентября на Тихорецком кольце и на улице Тихорецкой нанесут новую разметку. Выезд к Северному станет двухполосным.
В городском депатаменте транспорта сказали, что такие изменения помогут уменьшить количество ДТП:
«Изменили геометрию полос — линии станут более плавными. Для минимизации ДТП на островках безопасности, а также на въезде на Тихорецкое кольцо с ул. Восточно-Кругликовской установят сигнальные столбики, которые разделят транспортные потоки».
Также в мэрии добавили, что новая разметка уменьшит пробки в районе улицы Тихорецкой и оптимизирует движение на кольце.
Как писали Юга.ру, специалисты Ростехнадзора при проверке строительства Дальнего Западного обхода Краснодара обнаружили 13 нарушений. В отношении юрлиц и ответственных работников возбудили четыре административных дела.