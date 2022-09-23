В Краснодаре строящийся ЖК показали в виртуальной реальности

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  • © Фото Михаила Чепелева
    © Фото Михаила Чепелева

В ЖК «Все Свои» открыли первую в Краснодарском крае «комнату впечатлений»

В ней можно посмотреть ещё недостроенный жилой комплекс и его квартиры в виртуальной реальности. Разработка представляет собой интерактивную 3D-презентацию на Touch Screen с полным взаимодействием и погружением в VR-технологии. Главная цель «комнаты впечатлений» — создать площадку для тест-драйва жизни в новой квартире еще этапе строительства.

Виртуальная прогулка совершается в комфортных условиях — уютная мягкая мебель, приятная для глаз подсветка. С помощью джойстика можно прогуляться по территории двора-парка, постоять на пешеходном мосту, подойти к школе и детскому саду, рассмотреть тренажеры в зоне воркаут. Затем подняться на любой этаж, выбрать планировку и загрузить виртуальную прогулку по квартире с уже готовым дизайном и мебелью.

Мнение эксперта:

«Комната впечатлений» — это сразу пять удобных функций: архитектурный макет, виртуальная прогулка по двору и окружающей территории, шахматка, выбор квартиры и просмотр ее в 3D, интерактивная карта района. По сравнению с обычным макетом, клиенты видят жилой комплекс в разное время суток, могут выбрать сторону света и даже вид из окна, не посещая строительную площадку. Побывать на презентации могут все желающие по предварительной записи», — рассказала коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

  • Ангелина Радько © Фото Михаила Чепелева
    Ангелина Радько © Фото Михаила Чепелева

ЖК «Все Свои» расположен в центре Краснодара на улице Колхозной, сейчас строятся пять домов. Это единственный жилой комплекс в центре Краснодара со школой и детсадом на территории, соцобъекты начнут работать в 2023 году, а дома будут сданы в 3 квартале 2024 года. В комплексе для жителей служат современные технологии: Face ID, видеодомофоны с управлением через приложение, телеметрия, три уровня безопасности. Во дворе жилого предусмотрен целый парк с игровыми, спортивными и прогулочными зонами, фотозоной и площадкой для проведения мероприятий. С июля комплекс занимает первое место по потребительским качествам среди краснодарских ЖК в «Топе новостроек Краснодарского края», опубликованном на портале Единый ресурс застройщиков.

Жилье Инфраструктура Краснодар Строительство Технологии

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