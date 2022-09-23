В Краснодаре строящийся ЖК показали в виртуальной реальности

В ней можно посмотреть ещё недостроенный жилой комплекс и его квартиры в виртуальной реальности. Разработка представляет собой интерактивную 3D-презентацию на Touch Screen с полным взаимодействием и погружением в VR-технологии. Главная цель «комнаты впечатлений» — создать площадку для тест-драйва жизни в новой квартире еще этапе строительства.

Виртуальная прогулка совершается в комфортных условиях — уютная мягкая мебель, приятная для глаз подсветка. С помощью джойстика можно прогуляться по территории двора-парка, постоять на пешеходном мосту, подойти к школе и детскому саду, рассмотреть тренажеры в зоне воркаут. Затем подняться на любой этаж, выбрать планировку и загрузить виртуальную прогулку по квартире с уже готовым дизайном и мебелью.