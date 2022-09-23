В Анапе начался фестиваль «Киношок». В спецпрограмме покажут кино из Якутии

В Анапе с 23 по 30 сентября будет идти фестиваль «Киношок». Для гостей подготовили экскурсии, творческие встречи с жителями края и спецпрограмму «В фокусе — Якутия».

Организаторы фестиваля сообщили, что его посвятили 85-летию образования Краснодарского края. Церемония открытия пройдет сегодня в 20:00 в концертном зале «Летняя эстрада». В 21:00 зрителям покажут фильм «Страна Саша» режиссёра Юлии Трофимовой, а в 23:00 состоится торжественный ужин.

Всю неделю гостям будут показывать различные фильмы 2021-2022 года. Также пройдут вечер памяти первого президента фестиваля Виктора Мережко, вечер, посвященный 100-летию Народного артиста СССР Станислава Ростоцкого и концерт, посвященный 85-летию образования Краснодарского края. Полную афишу можно посмотреть здесь.

Отметим, «Киношок» проводится с 1992 года и знакомит зрителей и кинокритиков с работами режиссеров из России, стран СНГ и Балтии.

А жители Краснодара, которые поедут в Анапу, могут сходить в амфитеатр парка «Краснодар» на спектакль Шекспира и концерт Вани Дмитренко.