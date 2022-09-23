В Краснодаре открылась академическая выставка «Диалог»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 23 сентября открылась академическая выставка «Диалог»

Представлены работы известных краснодарских живописцев Виталия Коробейникова и Алексея Паршкова, отразившие наиболее характерные художественные особенности такого явления, как «кубанская живописная школа».

В экспозицию вошли пейзажи и натюрморты двух авторов. Произведения позволяют познакомиться с тенденциями современного российского изобразительного искусства.

Выставка будет работать до 9 октября по адресу улица Красная, 13.

Днём ранее в музее Коваленко открылась персональная экспозиция Алана Корнаева «В поисках древних корней». Представлены скульптурные композиции, объемная мелкая пластика, макеты, фотографии, графические листы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале к просмотру доступна экспозиция-исследование городских монументальных мозаик «Осколки прошлого». Экспонаты созданы в период с 1960 по 2000 годы.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась академическая выставка «Диалог»
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