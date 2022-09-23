Стартовали продажи квартир в ЖК «Дом у озера» в Краснодаре

Он находится в районе с развитой инфраструктурой, которая отлично подойдёт для семей с детьми. Во дворе площадки с безопасным покрытием, спортивная зона для командных игр, набережная, по которой приятно гулять с коляской, амфитеатр для детского творчества — все это под круглосуточным наблюдением.

Рядом находятся три государственных детских сада — № 170, 181 и 197, до которых можно дойти пешком за пять-семь минут, и два частных — дорога до них займёт 12-15 минут. Отлично обстоит дело и со школами: ближайшее учебное заведение № 49 находится в шести минутах неспешной ходьбы, до гимназии № 40 можно дойти минут за 15.

Ещё несколько школ расположены на улицах Селезнева и Ставропольской — до них тоже можно дойти пешком. Детская школа искусств, спортивная школа и академия футбола закроют вопрос с дополнительными занятиями.

Родителям выпускников понравится близость основного корпуса КубГУ, Южного института менеджмента, Краснодарского педагогического колледжа, Краснодарского торгово-экономического колледжа и Колледжа права, экономики и управления. Также рядом находятся поликлиника №15, магазины у дома, Восточный рынок и три торгово-развлекательных комплекса с кинотеатром, боулингом и магазинами.

Из «Доме у озера» удобно добираться на работу, до центра города всего 20 минут на автомобиле. Есть выезды на основные магистрали — улицы Северную, Уральскую, Мачуги и другие. А тем, кто пользуется общественным транспортом, доступны 48 маршрутов, включая трамвайные. До всех остановок можно дойти за 10-15 минут.

В «Доме у озера» просторные и светлые квартиры. Действительно просторные: однокомнатные от 47 кв. метров, двушки от 65 кв. метров и трехкомнатные — от 85 кв. метров. Бонусом станет прекрасный вид из окон на водоём, чтобы любоваться рассветами, закатами и просто окружающей природой.

Выбрать квартиру в ЖК «Дом у озера» можно на сайте ozerodom.com.