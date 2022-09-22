Ольга Нарт назначена коммерческим директором федерального девелопера «Неометрия»

Она будет руководить коммерческим блоком, совершенствовать бизнес-процессы, заниматься операционным планированием. Также Ольга будет курировать реализацию маркетинговой стратегии и управление продажами во всех регионах присутствия компании — Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Новороссийск.

«Я имею большой опыт работы в девелопменте и хорошо знакома с проектами «Неометрии». Мне импонирует идеология компании — не только строить качественное жильё и объекты коммерческой недвижимости, но и детально продумывать инфраструктуру, создавать новый, современный продукт и удобную экосистему сервисов для всех жителей комплексов. Кроме того, «Неометрия» ориентируется на потребности современного городского человека. Мой опыт поможет компании реализовать новые амбициозные планы по расширению бизнеса не только на территории ЮФО, но и в других регионах России», — прокомментировала своё назначение Ольга Нарт.

Ольга Нарт с отличием окончила Нижегородский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». Получила дополнительное образование в международной бизнес-школе INSEAD и Сбер Университете по направлению «Цифровая трансформация бизнеса». Является автором курса «Управление брендом компании» в рамках преподавательской деятельности в РУДН и ГУ-ВШЭ.

Ольга Нарт более 17 лет работает в области управления продажами и стратегического маркетинга в инвестиционном, строительном и производственных секторах экономики. Ранее занимала пост вице-президента по коммерции AVA Group. В её портфолио крупные девелоперские проекты в России и СНГ в составе компаний AFI Development, Insigma, BV Development. В сфере компетенций Ольги — разработка стратегии развития компаний, запуск проектов, вывод новых продуктов, а также цифровизация бизнеса и управление эффективностью.

Как писали Юга.ру, федеральный девелопер «Неометрия» в начале сентября завершил работы по комплексному благоустройству территории Екатерининской гимназии №36 в Краснодаре. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в обновленном школьном дворе, который получил пять тематических зеленых зон, современные спортивные площадки с трибунами и объект стрит-арта.