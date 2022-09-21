МегаФон отметил ажиотажный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз

Ажиотажный спрос аналитики компании связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно накануне Дня знаний. Пик интереса пришёлся на 31 августа и 1 сентября, в эти дни продажи выросли по сравнению с теми же днями прошлого года в семь раз, а средний чек покупки увеличился на 15%.

В указанный период смарт-часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был в три раза выше даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда умные гаджеты традиционно становятся одним из самых популярных подарков к празднику. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых увеличились на 10%.

Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go, Jet Kid Vision и Aimoto IQ. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж.

Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.