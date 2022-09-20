В Москве выступят творческие коллективы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

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  • © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В Государственном Кремлёвском дворце в Москве 20 сентября выступят лучшие творческие коллективы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии

Концерт пройдёт в рамках масштабного празднования 100-летия Адыгеи. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, там же развернутся экспозиции, посвящённые истории и современности, искусству и культуре народа.

«Это ещё одна прекрасная возможность рассказать жителям нашей страны о Республике Адыгея и её жителях, разделить радость праздника, подарить музыку, песни и танцы нашего народа», — подчеркнул он.

Как писали Юга.ру, этим летом 91 лагерь Адыгеи посетили 22,5 тыс. детей, в том числе 496 ребят из ДНР и Херсонской области. Там они не только отдыхали, но и занимались программированием, робототехникой, велоспортом, настольным теннисом.

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