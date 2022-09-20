В Краснодаре пять трамвайных маршрутов изменят схему движения

В Краснодаре сразу пять трамвайных маршрутов временно поменяют движение вечером 20 сентября. По данным городской мэрии, трамваи № № 2, 8, 15, 21, 22 пройдут по изменённым маршрутам из-за ремонта путей на улице Садовой.

После 22:30 вагоны № 8 и № 22 от конечной остановки «ул. им. Петра Метальникова» отправятся в Восточное депо по улице Коммунаров.

Трамваи № 15 и № 21 от остановки «ул. им. Петра Метальникова» и маршрут № 2 от «ул. Декабристов» поедут после 22:40 по улице Коммунаров до железнодорожного вокзала «Краснодар-1», а после в Западное депо.

Жителей просят заранее планировать маршруты. Посмотреть расписание движения трамваев можно на сайте.

Ранее Юга.ру писали, когда жителям Краснодара станет доступно приложение для отслеживания общественного транспорта.