В Краснодаре пять трамвайных маршрутов изменят схему движения

Краснодарский край

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  • Трамвай © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Трамвай © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вечером 20 сентября изменят движение пяти трамвайных маршрутов. Причина — ремонт путей на улице Садовой

В Краснодаре сразу пять трамвайных маршрутов временно поменяют движение вечером 20 сентября. По данным городской мэрии, трамваи № № 2, 8, 15, 21, 22 пройдут по изменённым маршрутам из-за ремонта путей на улице Садовой.

После 22:30 вагоны № 8 и № 22 от конечной остановки «ул. им. Петра Метальникова» отправятся в Восточное депо по улице Коммунаров. 

Трамваи № 15 и № 21 от остановки «ул. им. Петра Метальникова» и маршрут № 2 от «ул. Декабристов» поедут после 22:40 по улице Коммунаров до железнодорожного вокзала «Краснодар-1», а после в Западное депо.

Жителей просят заранее планировать маршруты. Посмотреть расписание движения трамваев можно на сайте.

Ранее Юга.ру писали, когда жителям Краснодара станет доступно приложение для отслеживания общественного транспорта.

КТТУ маршруты Общественный транспорт Трамвай

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