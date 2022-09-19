Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 60 млрд рублей

Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 17% и в сентябре превысил 60 млрд рублей

Большинство — на приобретение жилья на вторичном рынке. 25% ипотечных кредитов в РНКБ сегодня оформляются на квартиры в новостройках. С момента запуска программы в РНКБ в 2015 году банк выдал около 35 тыс. кредитов на покупку недвижимости на сумму более 90 млрд руб.

С начала текущего года выдали более 4 тыс. займов на 14,5 млрд рублей. При этом в последние месяцы специалисты банка наблюдают прирост. Так, в августе объём кредитов увеличился по сравнению с июлем на 40%, а в июле по сравнению с июнем — на 24%. Таким образом, сектор ипотечного кредитования в Крыму благодаря мерам ЦБ РФ и правительства РФ продолжает восстанавливаться.

55% заявок в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 50% на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Средний чек в 2022 году по сравнению с прошлым увеличился на 14% и достиг 3,4 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

В текущем году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки банк выдал в рамках льготных программ поддержки, в том числе 1,6 млрд рублей по программе «Господдержка 2022» и более 1,2 млрд рублей по «Семейной ипотеке». РНКБ уже одобрил заявки на кредиты в рамках новой льготной госпрограммы для сотрудников IT-сферы на общую сумму около 855 млн рублей. Кроме того, банк предоставляет скидку к процентной ставке по госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.

Жители материковой части России с 2021 года могут купить квартиру в ипотеку без визита в РНКБ и на полуостров, оформив сделку полностью дистанционно. Услуга набирает популярность — таких кредитов выдано уже на сумму более 300 млн рублей.