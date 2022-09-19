На курорте «Роза Хутор» открылась выставка, посвящённая Дагестану

Организатором экспозиции выступил Национальный музей Дагестана имени Тахо-Годи.

«Горный курорт «Роза Хутор» посещают миллионы гостей со всей России. Наша выставка призвана познакомить их с республикой Дагестан. Не случайно экспозиция называется «Страна одна — народов много». Действительно, в Дагестане проживают 30 народностей, которые разговаривают на 72 диалектах. Сегодня мы представляем культуру и искусство даргинцев, одного из многочисленных народов Дагестана», — объясняет главный хранитель Национального музея республики Дагестан Заира Кильдеева.

Одними из самых необычных экспонатов стали образцы кайтагской вышивки XIX века. Коврики, вышитые шёлковыми нитями в прикреп, считались своеобразным оберегом, который сопровождал человека на протяжении всей жизни. Их клали в колыбель младенцев, тем самым даря девочкам красоту, а мальчикам — мужскую силу. Когда девушка выходила замуж, её приданое заворачивали в полотно с вышивкой. Даже на похоронах в последний путь даргинцев сопровождали такие коврики.

Также в экспозицию вошли работы девушки-ювелира Манабы, хотя зачастую ювелирами были мужчины. По словам Заиры Кильдеевой, в своем искусстве мастер объединила сразу три культуры — дагестанскую, русскую и грузинскую.

«Интересны и костюмы даргинцев, представленные на экспозиции. Здесь можно увидеть сразу семь женских костюмов прошлого века. Все они имеют свои особенности. Дело в том, что даже по тому, как на девушке был повязан платок, можно было сказать, к какому роду она принадлежит, в каком селе проживает. Например, на экспозиции есть покрывало каз, которое носят девушки из селения Кубачи. Если на покрывале крупный узор, значит девушка — молодая», — добавила Заира Кильдеева.

Выставка продлится до конца декабря, затем её сменит экспозиция про ещё один народ республики Дагестан — аварцев. На ней в том числе можно будет увидеть экспонаты, посвященные знаменитому поэту Расулу Гамзатову. Выставка доступна ежедневно с 10:00 до 21:00