Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте», участники которой получат 12 месяцев бесплатного обслуживания

Для участия в акции необходимо оформить и получить карту «120 дней на максимум» в период с 19 сентября по 31 октября включительно. Год бесплатного обслуживания будет действовать с даты получения кредитки.

«120 дней на максимум» — кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Её можно получить по паспорту, лимит средств составляет до 1 млн рублей. При оплате покупок на сумму более 10 тыс. рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в любых банкоматах.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, ипотеку от банка Уралсиб теперь можно оформить на сайте Циан.

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб
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