Квартиры в Крыму выросли в цене за год более чем на 45%
Инвестиционная привлекательность Крыма за год значительно выросла — средняя стоимость новостроек увеличилась более чем на 45%
Об этом сообщила директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» Юлия Сидская. Эксперт выступила на конференции «Крым Урбан Форум», которая проходила в Симферополе 15-17 сентября.
«По данным аналитического отдела «Неометрии», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Крыма в августе 2022 года составила 129,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 40,6 тыс. рублей или на 45,7%. Чем ближе к южному побережью Крыма, тем привлекательнее для инвестирования жильё. Самая высокая стоимость квадратного метра в строящихся комплексах Ялты и Алушты — 200-250 тыс. рублей, за год цена здесь выросла более чем в два раза», — сообщила Юлия Сидская.
Как отметила эксперт, из-за относительно невысокой девелоперской активности в регионе новых проектов немного, а федерального или мирового уровня — и вовсе единицы. В этом кроется большой потенциал для развития рынка и, как следствие, дальнейшего роста инвестиционной привлекательности недвижимости.
Крым становится популярным регионом для инвестиций в апартаменты, которые строят в хороших локациях с доступной инфраструктурой, недалеко от пляжей и моря. Такие комплексы на курортах, как правило, предоставляют дополнительные сервисы, характерные для недвижимости высокого класса: рестораны, кафе, консьерж- и рум-сервис, бассейны, оздоровительные услуги.
Ситуация с ценами на недвижимость в Крыму во многом похожа на ту, которая была в Сочи в последние годы. На оба региона влияли одни и те же факторы — снижение ипотечных ставок, увеличение спроса на внутренний туризм, развитие инфраструктуры. В 2021 году произошел рекордный рост цен на новостройки в Сочи до 398,9 тыс. рублей за кв. метр (в 2020-м — 216,3 тыс. рублей). Об этом сообщил руководитель по работе с партнерами «Неометрии» Георгий Черняк. Эксперт выступил на конференции «Крым Урбан Форум» и рассказал о перспективах развития курортной недвижимости в Крыму.
По данным министерства курортов и туризма полуострова, с января по август 2022 года регион посетило более 5,3 млн туристов. В прошлом году — 9,3 млн человек.
«Крым Урбан Форум» — первая международная конференция по комплексному освоению территорий Крыма и главная деловая площадка обзора трендов развития республики. В рамках мероприятия было обсуждение актуальных тенденций и точек перспективного роста рынка недвижимости в 2022-2023 годах.