Квартиры в Крыму выросли в цене за год более чем на 45%

Инвестиционная привлекательность Крыма за год значительно выросла — средняя стоимость новостроек увеличилась более чем на 45%

Об этом сообщила директор по инвестициям федерального девелопера «Неометрия» Юлия Сидская. Эксперт выступила на конференции «Крым Урбан Форум», которая проходила в Симферополе 15-17 сентября.

«По данным аналитического отдела «Неометрии», средняя стоимость квадратного метра в новостройках Крыма в августе 2022 года составила 129,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 40,6 тыс. рублей или на 45,7%. Чем ближе к южному побережью Крыма, тем привлекательнее для инвестирования жильё. Самая высокая стоимость квадратного метра в строящихся комплексах Ялты и Алушты — 200-250 тыс. рублей, за год цена здесь выросла более чем в два раза», — сообщила Юлия Сидская.

Как отметила эксперт, из-за относительно невысокой девелоперской активности в регионе новых проектов немного, а федерального или мирового уровня — и вовсе единицы. В этом кроется большой потенциал для развития рынка и, как следствие, дальнейшего роста инвестиционной привлекательности недвижимости.

Крым становится популярным регионом для инвестиций в апартаменты, которые строят в хороших локациях с доступной инфраструктурой, недалеко от пляжей и моря. Такие комплексы на курортах, как правило, предоставляют дополнительные сервисы, характерные для недвижимости высокого класса: рестораны, кафе, консьерж- и рум-сервис, бассейны, оздоровительные услуги.